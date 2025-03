Stand: 31.03.2025 09:30 Uhr Hööftbahnhoff

Woans dat an'n Hamborger Hööftbahnhoff utsehn deit, doröver warrt jümmer wedder snackt. De Polizei sett op mehr Sekerheitspersonaal, mehr Kuntrullen un den Utbo vun't soziale Anbott. De Steed, de in de Bahnhoffsmission allens koordineren deit, de fiert nu ehr eenjohrig Bestahn. De Soziaalbehöörd süht de Arbeit dor as goot an un will dat Kunzept villicht ok op anner Stadtdelen röverhalen. Wat to hören is, kunnen dörch de Steed dörtig Minschen na Ünnerbringens hen vermiddelt warrn.

