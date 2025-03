Stand: 31.03.2025 09:30 Uhr Hamborger Schölers

För mehr as 27-dusend Hamborger Jungs un Deerns geiht dat düt Johr mit de Vörschool un de School los. Dat gifft allens in allen 213 Grundscholen in de Stadt. De mehrsten Kinner kaamt na de Scholen hen, de se sik ok wünscht hebbt. De Öllern kriegt in de tokamen Daag per Post vun de Schoolbehöörd Bescheed.

