Stand: 31.03.2025 09:30 Uhr Na Eerdbevern in Asien

In Thailand un Myanmar söökt se na dat swore Eerdbevern jümmer noch na Lüüd, de dor verschütt sünd. Man grote Höpen, dat se ok noch welk finnen doot, de dat överleevt hebbt, dat hebbt se nich. Sünnerlich in dat Land vun'n Brögerkrieg Myanmar is de Söök swoor. De Minschen buddelt deels mit bloße Hannen in de Trümmer. De Weltsundheitsorganisatschoon WHO hett meist dree Tunnen medizinsche Hölpmiddels levert. Ok in de Hööftstadt vun Thailand, Bangkok, sünd jümmer noch Minschen in den Rohbo, de dor instört is. Dat is gor nich so licht, dor een ruttohalen. Dor is allens instabil.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch