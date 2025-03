Stand: 31.03.2025 09:30 Uhr Grönland un de USA

Grönland höört nüms annern to un bestimmt ok sülvst över sien Tokumst. Dat hett de nee wählte Regerensböverste Jens-Frederik Nielsen nochmal düütlich maakt. Dormit hett he de Besittanspröök vun US-Präsident Donald Trump nochmal kloor torüchwiest. Trump harr in en Telefoninterview mit den Senner NBC seggt, he weer sik to hunnert Perzent seker, dat de USA dat Land kregen.

