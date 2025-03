Stand: 29.03.2025 09:30 Uhr Eerbevern in Süüdoostasien

In Süüdoostasien geiht de Tahl vun de Doden na dat swore Errbevern wieder na baven. In Myanmar hebbt se middewiel mehr as 1.000 Oppers tellt. Mehr as 2.300 Lüüd sünd bavento to Schaden kamen. Ok in Thailand glieks blangenbi geev dat Dode un Versehrte. Se söcht ünner de Trümmern noch na Minschen. Fachlüüd gaht dorvun ut, dat de Tahl vun de Doden in de Dusende gahn kunn. In de verleden Stunnen geev dat Dutzende vun Nabevern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch