Stand: 29.03.2025 09:30 Uhr Elvtunnel dicht

De Elvtunnel is dütt Johr to’t eerste Mal komplett dicht – twüschen de Anslusssteden Heimfeld un Stellingen. De Grund sünd Booarbeiden för en ne’e Tunnelzentraal. Maandag in de Fröh Klock fief schall de Streek wedder freemaakt warrn. Negen Mal schall de A7 noch sparrt warrn. Lüüd, de mit de S-Bahn fohrt, de mööt mehr Tiet inplanen: Vundaag un morgen, dor fohrt de S3 un S5 twüschen Harborg un Willemborg nich, wiel to Sporen nee maakt warrt.

