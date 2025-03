Stand: 29.03.2025 09:30 Uhr Drogenhannel in’n Haven

Hamborger Havenarbeiders – de hebbt en Drogenband bi’n Kokainsmuggel Stüüt geven. Dorüm geiht dat vör dat Landgericht. De Staatsafkaatschop will för ehre fröheren Havenmitarbeiders meist acht Johr Kaschott. Vör Gericht hebbt di Anklaagten jümehr Hanneln mit Geld-Problemen begrünnt. Een vun jüm wehr as Operator bi de HHLA anstellt. He schall en Container mit Drogen so hinstellt hebben, dat de twete Anklaagte em för de Banden apen maken kunn.

