Stand: 29.03.2025 09:30 Uhr Füer in Steilshoop

Bi en Brand in en Hoochhuus an’n Cesar-Klein-Ring in Steilshoop, dor sünd an’n Avend twee Wahnungen bannig to Schaden kamen. Lüüd sünd nich to Schaden kamen. Dat Füer weer in’n söventen Stock utbroken un op dat Stockwark doröver gahn. De Füerwehr weer mit en groten Trupp in’n Insatz. En Familie is eerstmal in en Kark ünnerbrööcht worrn.

