Stand: 29.03.2025 09:30 Uhr HSV

De HSV hett dat güstern nich schafft, sien Platz an de Spitz vun de Tabell in de twete Bunnsliga aftosekern. De Hamborger sünd in’t Volksparkstadion gegen Elversberg nich över en 0 to 0 rutkamen. Mag ween, dat se vundaag de Tabellenspitz an Köln verleren doot.

