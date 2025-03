Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverhanneln in Hamborg

Bi de Koalitschoonsverhanneln twüschen SPD un de Grönen in Hamborg, dor speelt ok de Regerensverhanneln in Berlin en Rull. Wat Börgermeister Peter Tschentscher seggt, geiht dat dorbi üm de ne’en Geller, de dat geven warrt. Dat heet: Üm dat Milliarden-Finanzpaket, dat de Bunnsraat besloten hett. Wat un woveel dorvun na Hamborg kümmt, dat is noch nich rut. Hanneln kann de root-gröne Regeren mit jümehre Mehrheit in de Börgerschop nu al, so seggt de Börgermeister.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch