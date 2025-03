Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverhanneln in Berlin

In Berlin gaht de Koalitschoonsverhanneln op Bunnsebene wieder. Vun hüüt af an snackt de Föhrungslüüd vun Union un SPD, vörher harrn Fachgruppen verhannelt. Dor sünd al eerste Resultaten rutsuert. Bi en poor Saken warrt dat swoor, op en Nenner to kamen – to’n Bispill bi de Migratschoon, Stüern un Finanzen.

