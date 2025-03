Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr Spionage-Fleger

En russ’schen Spionage-Fleger, de is in de Neegde vun Rügen ünnerwegens west. Foorts sünd düütsche Afwehrjäger opstegen. De Luftwaffe hett dat middelwiel ok so mellt. Dornah weer de russ’sche Fleger ahn Floogplaan un Transpondersignaal ünnerwegens. De Pilot hett ok nich op Funkkontakt reageert. Na de Eskort vun de düütschen Eurofighter hett he denn wedder kehrt maakt. Wat de Luftwaffe seggt, weer dat nich dat eerste Maal, dat en russ’schen Spionage-Fleger an de düütsche Küst rankamen is.

