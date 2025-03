Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr To wenig Regen in Hamborg

In Hamborg hett dat meist siet 90 Johr nich so wenig regent as in düssen Maand. In März hett dat betnu blots een Millimeter Regen per Quadraatmeter geven. En Bruchdeel vun dat, wat egens normaal is: knapp 60 Millimeter. In Planten un Blomen loopt dorüm nu al de Watersprengers: Dat is nee für den Maand März, so de Goornmeister vun de Gröön-Anlaag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch