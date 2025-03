Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr Oostasiat’schet Leevsmaal

Vundaag find in’t Raathuus dat Oostasiat’schet Leevsmaal statt. Dat is en Nettwarkdrapen vun de düütsche Asien-Wirtschop. Rund 300 Gäst ut Wirtschop, Politik un Diplomatie sünd inlaadt. Ehrengäst un Festredner sünd Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un de Premierministersch vun Sri Lanka, Harini Amarasuriya. Dat is en Traditschoonsdrapen för all, de Interesse hebbt an’n Hannel mit asiat’sche Länner. Ünner annern wüllt se doröver snacken, wo sik de aktuelle Hannelspolitik entwickeln deit.

