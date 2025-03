Stand: 27.03.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverhanneln in Hamborg

De Hamborger SPD un de Grönen kaamt in en halve Stünn för de eersten Koalitschoonsgespräken tohoop. Vör de eerste Verhannelnsrunn wiest sik de beiden Parteien, de ja bet nu ok Regerenspartners weren, toversichtlich. Folgens Hamborgs Böverste vun de SPD Melanie Leonhard gifft dat en goden vertroensvullen Uttuusch. Themen, bi de dat Differenzen geven kunn, sünd Verkehr un Binnere Sekerheit. Wenn de SPD un de Grönen övereens kamen sünd, denn mööt ok de Liddmaten vun de beiden Parteien noch tostimmen.

