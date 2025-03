Stand: 27.03.2025 09:30 Uhr Ünnersöken bi de Polizei

Meist jeedeen veerten Hamborger Schandarm is polietsch rechts oder rechts buten. Dat wiest en Ünnersöken vun de Akademie vun de Polizei Hamborg. Freewillig mitmaakt hebbt dorbi bummelig 2.000 Polizeilüüd. Wat dor ok bi rutsuert is: Goot een Drüttel vun de Schandarms, de fraagt worrn sünd, hebbt togeven, dat se apen sünd för populistsche oder verswörensideoloogsche Utsagen. De Düütsche Polizeiwarkschop bekrittelt de Ünnersöken: Blots 13 Perzent harrn dor mitmaakt un dat weer nich repräsentativ.

