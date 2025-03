Stand: 27.03.2025 09:30 Uhr Toll op Autos in de USA

US-Präsident Donald Trump will Extratöll op all Autos ansetten, de nich in de USA boot worrn sünd. Dat heet: Op importeerte Wagens kaamt Afgaven vun 25 Perzent bavento. Dat schall vun den 2. April af an gellen – un ok för Autodelen. Autos kunnen denn för US-Amerikaners dürer warrn, wieldat de Herstellers de Töll an de Kunnen wiedergeevt. Ok för de Düütsche Autobranch‘ is dat en Slag in’t Kontor, seggt Weertschopsfacklüüd.

