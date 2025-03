Stand: 27.03.2025 09:30 Uhr Perzess gegen twee Autofohrers

Vör dat Hamborger Landgericht fangt vundaag en Perzess gegen twee Autofohrers an. Jüm warrt to Last leggt, dat se bi en illegaal Autorennen en tweejöhrigen Jung dootmaakt hebbt. Sien Tweschenbroder is bi den Unfall swoor an’t Lief to Schaden kamen. De beiden Fohrers in’t Öller vun 23 un 25 Johr drauht en Moordoordeel un dat heet tietlevens achter Trallen.

