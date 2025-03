Stand: 27.03.2025 09:30 Uhr Klaag gegen Beddelverbott

Dat Hamborger Stratenmagazin Hinz un Kunzt klaagt tohoop mit de Sellschop för Freeheitsrechten un twee Bedrapenen gegen dat Beddelverbott in Bus un Bahn. Se argumenteert, dat dat allgemene Beddelverbott dat Persönlichkeitsrecht un de Menensfreeheit vun Minschen in Armoot besnieden wörr. Dat een nich beddeln dörv, dat gellt bi den Hamborger Verkehrsverbund al siet mehr as 20 Johr.

