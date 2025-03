Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Berlin

In Berlin weer dat güstern al sowiet. In Hamborg geiht dat nu vundaag mit en ne’et de eerste Sitten vun't ne'e Lannsparlament los. 121 Afornte sünd an'n Meddag in't Raathuus. De eersten Wöör warrt Ralf Niedmers vun de CDU seggen. He is nich de öllste Afornte, man an'n längsten in't Hamborger Lannsparlament. Düsse Regel hebbt se in de verleden Wahltiet ännert.

