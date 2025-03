Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Solidaritätstoslag Thema bi’t Bunnsverfatensgericht

Passt de Solidaritätstoslag noch to uns Verfaten? Söss Politikers vun de FDP sünd mit düsse Fraag vör’t Bunnsverfatensgericht trocken. Dat seggt vundaag wat is. Dörch den so nöömten Soli lannt jeedeen Johr mehr as twölf Milliarden Euro in’n Bunnshuusholt. Siet 2021 betahlt dat blots noch Lüüd, de beter verdenen doot, Bedrieven un Kapitalanleggers.

