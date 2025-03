Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Für in Looksteedt

In Looksteedt hett güstern Avend en Huus brennt. Dat Füer weer in'n Goorn utbraken un is bet na'n Keller henkamen. En Minsch, de dor wahnt, wull nich ut dat Huus rut, bet em de Polizei der ruthaalt hett. Folgens de Polizei kunn de Ursaak för dat Füer en brennen Zigarettenkipp west ween. Man dat is noch nich wiss.

