Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Sünn mutt sik noch en beten verpuusten, man to’n Nameddag kickt se denn dochmal vörbi. Bet dorhen wiest sik Hamborg noch in en fründlich gries bi nich mehr as 13 Graad.

Morgen is dat denn ok de mehrste Tiet dröög un ok wedder wat warmer bi bet to 15 Graad.

