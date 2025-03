Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr Drohnen ok för de Polizei?

Mehr Personaal för de Polizei un düütlich beter utstaffeert - un bi düsse Utrüsten, dor schüllt denn ok sowat as Drohnen för de Afwehr mit tohören. Dat tominnst verlangt nu de Bund vun de Düütschen Kriminaalbeamten un de Düütsche Polizeiwarkschop in Hamborg. Achter düt Verlangen steekt woll ok de Milliarden, de se opstunns bi’n Bund planen doot för de Verdedigen uttogeven. Cyberattacken un Informatschonen, de mit Afsicht verkehrt sünd – ok sowat höört to de Binnenserkerheit mit to un dor is denn elkeen Lannspolizei för tostännig. Betto gifft dat Drohnen man blots bi’t Militär.

