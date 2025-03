Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr Grönen in Hamborg mit ne’e Dubbelspitz

Dat kööm unvermodens: Denn de Grönen in Hamborg hebbt an’n Avend de Böversten vun jümehr Börgerschopsfrakschoon uttuuscht. De Dubbelspitz, de ut Jennifer Jasberg un Dominik Lorenzen bestahn deit, harr vöraf al op en ne’e Kandidatur op verzicht. Op de Beiden kaamt nu de Binnenpolitikersch Sina Imhof un de Migratschoonsfachmann Michael Gwosdz op na. De SPD-Frakschoon will ehr Entscheden över de Böversten bi sik eerst later drapen. Bi de CDU steiht wedder Dennis Thering bavenan. Un bi de AfD nochmals Dirk Nockemann. Un de Linken hebbt Heike Sudmann un David Stoop as Frakschoons-Dubbelspitz wählt.

