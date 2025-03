Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr Ne’e Bunnsdag kummt tohoop

Vundaag kummt de ne’e Bunnsdag dat eerste Mal tohoop. Man bet denn ok de ne’e Bunnsregeren stahn deit, duert dat aver noch’n beten wat. Opstunns loopt ja noch de Koalitschoonsverhanneln twüschen Union un SPD. Un dor schient dat nu noch’n poor Saken to geven, över de se snacken un sik kloor över warrn mööt. Dor höört denn Themen to so as Migratschoon, Börgergeld un en Stüer för de Rieken. De Partei-Böversten geevt sik aver toversichtlich, dat se sik bi all de Saken bald wat enigen köönt.

