Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr USA: Gehemen Plaan ut Versehens an Journalisten schickt

Dat is en swore Sekerheitspann bi de US-Regeren: Den strengen gehemen Plaan för den Angreep op de Huthi-Miliz in’n Jemen in’e Mitt vun’n Martmaand harrn se ok an en Journalisten schickt. Dat Witte Huus sä, dat düsse Geschicht stimmen dee. Utversehens harrn se woll den Böversten Redakteur vun dat Magazin Atlantic, Jeffrey Goldberg, bi en Chatgrupp mit hentopackt, wo ok de US-Vizepräsident, de Verdedigensminister un ok de Butenminister mit binnen ween sünd. So as Goldberg dat seggen dee, weern in den Plaan, den he kregen hett, präzise Informatschonen mit binnen över Wapen, Telen un Klockentieden vun de Angreep.

