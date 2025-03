Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: Reddensöven in’n Haven

In’n Hamborger Haven finnt vundaag en grote Reddensöven op dat Water statt. Füerwehr, Polizei un Waterschuulpolizei, de DLRG un Lüüd vun’e Havenbehöörd öövt dat Söken un Bargen vun Lüüd ut’t Water. Dor mit to höört denn ok de Kommunikatschoon ünnerenanner to öven för den Fall, dat dat mal eernst warrn deit. Hüüt Vörmiddag Klock teihn schall dat losgahn. De grote Öven schall denn aver so openanner afstimmt warr, dat een dat in’n Fährverkehr nich marken deit.

