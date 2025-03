Stand: 25.03.2025 09:30 Uhr Licht-Phänomen an’n Heven

Över en schemern Lichtwirbel an’n Heven hebbt güstern Avend vele Lüüd över raadt, wat dat ween kunn. Avends, so gegen Klock negen, is in wiede Delen vun Düütschland en licht blauhaftig Lüchten to sehn ween. Dat Phänomen geiht woll wedder op den Start vun en Falcon Negen Rakeet vun de Ruumfohrtfirma SpaceX op trüch. Denn de Rakeet stött den Sprit, den se nich bruken deit, af un de warrt denn vun’e Sünn anlücht, so dat een dat Ganze denn as lüchten Nevel to sehn kriegen deit. Dat is noch gor nich lang her, vör een Maand, dor harr en Lichtsteert na den Start vun een vun düsse Raketen an‘n Hamborger Nachthimmel lücht.

