NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Wiel dat so vele Wulken ünnerwegens sünd, blifft dat vundaag meisttiets grau. Mit’n beten Glück kriegt wi de Sünn anfangs villicht noch’n beten wat to sehn, later na’n Avend hen fangt dat denn aver an to regen. De Temperaturen kaamt vundaag över twölf Graad meist nich henweg. Un ok morgen behollt de Wulken denn eerst noch’n beten wat de Böverhand un eerst later an’n Namiddag warrt dat denn wedder ’n beten wat fründlicher bi Temperaturen vun bet to dörteihn Graad.

