Stand: 24.03.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverhanneln bi’n Bund

Bi’n Bund dorgegen sünd Union un SPD nu meist dörch mit den eersten Törn vun de Koalischoonsverhannelns. De gemeensamen Warkkoppels wüllt vundaag vörleggen, wat bi jümehr Beradens rutsuert is. Över Punkten, bi de se sik noch in de Klatten hebbt, schall achterna in’n lütteren Krink snackt warrn. Vun de Deelnehmers weer to hören, dat se sik teemlich uneens weren bi de Themen Stüern, Sozjaalpolitik un bi de Fraag, wat een gegen de illegale Migratschoon doon kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch