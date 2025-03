Stand: 24.03.2025 09:30 Uhr Malöör bi’t Sprengen

Op dat Flach vun dat stillleggte Köhlenkraftwark Moorborg schullen de beiden Ketelhüüs sprengt warrn. Man een vun jüm bleev stahn. Woans geiht dat nu wieder? Dat wüllt Fachlüüd vundaag fastleggen. Een vun de Ketelhüüs is güstern so as plaant tohoopsackt. Aver dat anner steiht noch un is ja nu vull mit Sprengstoff. Woso de Versöök malöört is, dat is noch nich kloor.

