Stand: 24.03.2025 09:30 Uhr Trüchdenken an Flegerafstört

Vundaag is dat nipp un nau teihn Johr her, dat in de franzööschen Alpen en Fleger vun German-Wings afstört is. De psyychsch kranke Co-Pilot harr den Fleger mit Afsicht gegen dat Bargmassiv stüert. All 150 Minschen an Boord sünd storven – ok en Schoolklass ut Haltern an’n See in Noordrhien-Westfalen. Dor un in Frankriek denkt de se vundaag trüch an de Minschen, de domals dootbleven sünd.

