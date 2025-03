Stand: 24.03.2025 09:30 Uhr Luxus-Immobilien in Hamborg

Ok wenn de Tieden opstünns swoor sünd – in Hamborg sünd wedder düütlich mehr Luxusimmobilien verköfft worrn. Folgens de Immobilienfirma Dahler sünd verleden Johr meist dubbelt so vele Wahnens för mehr as 10.000 Euro den Quadraatmeter verköfft worrn as in’t Johr tovör. De düerste Wahnen, de den Besitter wesselt hett, liggt op de Ulenhorst – för söven Milljonen Euro.

