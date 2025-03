Stand: 24.03.2025 09:30 Uhr Football

In den DFB-Pokaal vun de Froenslüüd hebbt de Footballerinnen vun’n HSV dat nich schafft, na’t Finaal hentokamen. Se hebbt vun Werder Bremen na en Verlängern mit 1 to 3 een op de Mütz kregen. Un dat för en Rekordkuliss: 57.000 Fans weren in’t Volksparkstadion dorbi. Goot lopen is dat dorför för de DFB-Ölven vun de Mannslüüd. In de Football-Nations League steiht de düütsche Kru in’t Halffinaal. Dat 3 to 3 gegen Italien hett för de DFB-Ölven langt üm wiedertokamen.

