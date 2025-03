Stand: 22.03.2025 09:30 Uhr SPD sondeert jümmer noch

Blifft dat bi Root-Gröön as bet nu? Oder kummt dor to'n eersten Maal Root-Swatt in Hamborg? Dat lett sik jümmer noch nich seggen. Denn de SPD wull egentlich güstern al fastleggen, mit wokeen se över en Koalitschoon verhanneln warrt, man dor is dat doch noch nich to kamen. Dorför hebbt se aver woll noch achter toslaten Dören noch düchtig mit de Grönen rungen. Vunavend warrt sik de SPD-Vörstand denn fastleggen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch