Stand: 22.03.2025 09:30 Uhr Protesten in de Törkei

In de Törkei hebbt wedder teihndusende Minschen demonstreert. Se güngen in en Reeg vun Städer op de Straat - nu al den drüdden Avend naenanner. Dorachter steken deit dat Fastnehmen vun den törkschen Oppositschoonspolitiker Ekrem Imamoglu. De Oppositschoon seggt, alleen in Istanbul schüllt sik bummelig 300.000 Lüüd versammelt hebben. Deelwies hebbt se sik ok mit de Polizei in de Hoor hatt, un de hett Tranengas insett un mit Gummikugeln schaten. Un so ähnlich leep dat ok in de Hauptstadt Ankara af un in Izmir.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch