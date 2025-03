Stand: 22.03.2025 09:30 Uhr Heathrow is wedder ingang

Den ganzen Fredag hett de gröttste Airport vun Europa stillstahn. Middewiel hett de Londoner Flooghaven Heathrow den Floogbedriev wedder opnahmen. Üm un bi 18 Stünnen lang weer de sparrt. Dorachter steek en Brand in en Ümspannwark, un dorvun weer denn de Stroom weg. Mehr as 1.300 Flöög mussen denn afseggt warrn. Ok in Hamborg sünd 16 Flöög wegstreken worrn.

