Stand: 22.03.2025 09:30 Uhr Earth Hour ok in Hamborg

Licht ut för den Klimaschutz. Dor geiht dat üm bi de weltwiede Earth Hour. Vunavend maakt dor üm un bi sösshunnert Städer un Gemeenden in Düütschland mit, ünner annern ok Hamborg. So blievt hüüt avend halvig negen ok dat Raathuus un dat Schauspeelhuus een Stünn lang in'n Düüstern. Ok in annere Länner warrt bi vele Gebüüd un Sehenswördigkeiten dat Licht utschalt. To'n Bispeel an't Kolosseum in Rom oder an dat Empire State Building in New York.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch