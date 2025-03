Stand: 22.03.2025 09:30 Uhr George Foreman sturven

De fröhere US-Profiboxer George Foreman is doot. Siene Familie seggt, he is güstern in't Öller vun 76 Johr sturven, merrnmang bi siene Leevsten. Foreman kennt vele noch vun 1974, wo he gegen Muhamed Ali verloren hett. 20 Johr later, as Foreman al 45 weer, dor geev dat en Comeback, un nüms in dit Öller hett dat jemaals schafft, Champion to warrn bi de Swoorgewichts-Boxers.

