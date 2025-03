Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr Bunnsraat stimmt över Finanzpaket af

Letzte Hürd för dat milljardenswore Schullenpaket vun Union un SPD. Na dat de Bunnsdag al afstimmt hett, is vundaag de Bunnsraat an de Reeg, de in düsse Minuten tohoopkümmt. Ok dor is en Tweedrüttel-Majorität nödig. Hamborg warrt ja seggen to de Plaans. Finanzsenater Andreas Dressel hett dat Schullenpaket al en Turbo-Booster för Hamborg nöömt.

