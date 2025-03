Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr Mehr rechte Övergrepen

Düütschlandwiet – un ok hier in Hamborg warrt düütlich mehr rechte, raßistische un antisemietsche Övergrepen mellt: Knapp veer per Dag sünd dat. Rutlesen kann een dat ut en Vöraf-Bilanz vun dat Projekt „Empower“ vun de Hamborger Henwiessteed för verleden Johr. Dormit hebbt sik de Tallen in Hamborg binnen twee Johr meist verdubbelt. Liggen deit dat folgens de Beradenssteed ok an den polietschen Rechtsruck in Düütschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch