Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr EU will oprüsten

De EU will in de tokamen fief Johr ornlich oprüsten. Dat hebbt de Staats- un Regerensböversten bi jümehr Drapen fastleggt. Dorto will de EU-Kommischoon Krediten in Höögde vun 150 Milljarden Euro utgeven. Un denn schüllt de Utgaven för Verdedigen nich mehr ünner de EU-Schullenregeln fallen. Meist all Länner hebbt de Verkloren to’n Afsluss tostimmt, blots Ungarn hett sik dwarsstellt.

