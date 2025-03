Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr Hamborger Dom fangt an

50 Fohr- un 60 Speelgeschäften – un 70 Stänn mit Eten un Drinken: Vundaag fangt de Hamborger Fröhjohrsdom an. Nee is de Freefalltoorn „Hangover – The Tower“. Dor geiht dat ut knapp 85 Meter Höögde mit meist 100 Kilometer per Stünn na ünnen. De Fröhjohrsdom löppt bet to’n 21. April.

