Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr Spood bi de Nations League

De düütsche Footballnatschonaalmannschop hett güstern butenwarts gegen Italien wunnen. Dat Team vun Trainer Julian Nagelsmann harr in Mailand mit 2 to 1 de Nees vörn. Üm in’t Halffinaal vun de Nations League intotrecken, langt in’t Torüchspeel övermorgen in Dortmund en Liekop.

