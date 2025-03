Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: SPD hett sik noch nich fastleggt

Mit wokeen warrt de SPD in Hamborg tohoop regeren? Dat is ok na de twete Sonderensrunn noch nich rut. De Böverste vun de SPD, Melanie Leonhard, de hett, nadem de SPD mit de Grönen un mit de CDU tohoop snackt harr, blots kort wat dorto seggt. Na dat Drapen mit de CDU hett se sik unvermadens positiv ütert un dorvun snackt, dat sik de SPD mit de CDU teemlich breet wat översnieden dee un dat bi en ganze Reeg an wichtige Themen. Man as Wunschpartner harr de SPD ümmer de Grönen nöömt.

