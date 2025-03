Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Ukrain: Snacken över en Deel-Wapenroh

Keen Angreep mehr op de Energie-Infrastruktur: De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj hett mit US-Präsident Donald Trump nu nochmal an’t Telefon snackt. Un dorbi hett Selenskyj denn ok en deelwies Wapenroh bi tostimmt. De Ukrain weer ok för en vullkamen Wapenroh praat, man dat weer bi den Aggressor Russland anners. Wannehr se nu jümehr Energie-Infrastuktur nich mehr gegensietig angriepen un ne Tiet lang dormit ophören wüllt, dat is noch unkloor.

