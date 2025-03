Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Törkei: Lüüd gaht ut Protest op’e Straat

De Behöörden in’e Törkei gaht wieder gegen den Böverbörgermeester vun Instanbul gegenan. Nadem se Ekrem Imamoglu fastnahmen harrn, is ok sien Boünnernehmen in Beslag nahmen worrn. Man liekers en Demonstratschoonsverbott gellen dee, sünd güstern Avend dusende Lüüd ut Protest op’e Straat gahn. De Partei CHP will Imamoglu liekers to’n Präsidentschopskannidaten maken. Man sülvst, wenn he wedder freekamen dee, kunn he egens vun Amts wegen her keen Kannidat mehr warrn. Denn em hebbt se ok sien Hoochschoolafsluss wegnahmen un de is in de Törkei Vörrutsetten för dat Amt.

