Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: Füer in Einbüddel

De Hamborger Füerwehr hett güstern Avend en groden Brand in Einbüddel löscht. In’n Keller vun en Mehrparteienhuus in de Gärtnerstraat hebbt mehre Mülltünnen brennt hatt. De Rook treck, so as de Füerwehr dat seggen dee, na’t Treppenhuus hen un in mehre Wahnen rin. Fief Lüüd hebbt se mit de Dreihledder vun’n Balkon retten kunnt. Man een Fro müss na’t Krankenhuus hen, wiel dat se Rookgas inatent harr.

