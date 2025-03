Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Havengeboortsdag steiht vör de Dör

In üm un bi acht Weken is dat sowiet, dor steiht denn de 836. Havengeboortsdag bi uns in’e Stadt op’n Plaan. Un Hamborg fiert düssen denn ok düt Johr wedder mit en grote Bühn, de op dat Water in’e Elv swimmen deit. Man, wokeen dor denn optreden deit, dat hebbt se noch nich kunddaan. Nee is düt Johr en Show vun’e Bunnspolizei, wo ok Polizeihelikopters un Snellbööd mit bi sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch